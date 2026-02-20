Будапешт зупинив запуск узгодженої в грудні позики Україні на 90 млрд євро

Прорашистська Угорщина заблокувала надання Україні кредиту від Європейського Союзу на 90 млрд євро, який країни ЄС узгодили наприкінці грудня. Про це повідомляє Financial Times з посиланням на чотири поінформовані джерела.

За їхніми словами, посол Угорщини при ЄС виступив проти рішення надати Україні позику під гарантії бюджету Євросоюзу. Це сталося попри те, що в грудні Будапешт формально не блокував домовленість на рівні лідерів країн ЄС.

Тоді прем’єр-міністр Віктор Орбан відкрито заперечував проти кредиту, однак компроміс передбачав, що Угорщина, а також Чехія і Словаччина дозволять запуск механізму за умови, що він не матиме фінансових наслідків для їхніх бюджетів.

19 грудня лідери ЄС погодилися надати Україні кредит у 90 млрд євро на 2026–2027 роки. Це рішення ухвалили як альтернативу ідеї використання заморожених російських активів. Згодом ініціативу підтримали Європейський парламент та Рада Європейського Союзу.

Для отримання коштів Україна має виконати низку умов, зокрема щодо дотримання принципів верховенства права та боротьби з корупцією. Фінансування дозволено спрямовувати на закупівлю озброєння лише в країнах ЄС. Якщо йдеться про постачання з третіх країн, вони повинні укласти з Євросоюзом угоду в межах SAFE або партнерство у сфері безпеки й оборони.

Погашення кредиту та виплату відсотків покриватиме бюджет ЄС. Повернення основної суми передбачене лише після виплати Росією репарацій Україні. Чехія, Угорщина та Словаччина формально не беруть участі в угоді, тож їхні внески до бюджету ЄС не мають зрости.

Перший транш очікується на початку другого кварталу 2026 року. Загалом від початку повномасштабної агресії Росії Євросоюз і його держави-члени надали Україні допомогу на 193,3 млрд євро.