Економіка

НБУ оголосив про банкрутство двох банків

Національний банк України оголосив неплатоспроможними одразу дві фінустанови — «Мотор-Банк» та Pinbank (Перший Інвестиційний Банк). Повідомлення про рішення з’явилися на офіційному сайті регулятора з інтервалом у 40 хвилин.

За даними НБУ, ані «Мотор-Банк», ані Pinbank не входять до категорії системно важливих банків. Частка кожного з них у активах платоспроможних банків станом на початок місяця становила лише 0,01%. Тому їхній статус неплатоспроможних не вплине на стабільність банківського сектору.

З грудня 2025 року «Мотор-Банк» належав до категорії проблемних: він порушував мінімальну норму регулятивного капіталу. На момент рішення його капітал становив 173 млн грн при нормі 200 млн грн.

Pinbank мав ще менший капітал — 73 млн грн, що не задовольняло вимоги НБУ.

Згідно із законодавством, кожен вкладник «Мотор-Банку» та Pinbank отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному обсязі, включно з нарахованими відсотками (за винятком окремих випадків).

Як повідомляло раніше ForUa, НБУ встановив ліміти на зняття готівки.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НБУФГВФОМоторБанкPinbankнеплатоспроможність
