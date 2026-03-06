Дії угорців нагадують методи, які використовує ФСБ, - Тарас Качка

Віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка заявив, що Київ очікує від Угорщина негайних дій для врегулювання ситуації із затриманням українських громадян.

Про це він написав у соцмережі, коментуючи оприлюднене угорською владою відео затримання українців у Будапешт.

За словами Качки, обставини операції свідчать про її демонстративний характер і нагадують методи, які використовує ФСБ.

«Нещодавно оприлюднене угорським урядом відео затримання українських громадян у Будапешті ще раз підтверджує: йдеться про спецоперацію, виконану за лекалами російського ФСБ. Подібні дії не лише завдають прямої шкоди Україні, а й дискредитують фундаментальні принципи верховенства права, на яких ґрунтується Європейський Союз», — зазначив віцепрем’єр.

Він додав, що такі дії підривають довіру до правових стандартів Євросоюзу. За словами Качки, українська сторона перебуває на постійному зв’язку з європейськими інституціями та дипломатичним корпусом щодо цієї ситуації.

«Вимагаємо негайного виправлення ситуації, припинення неправомірних дій та забезпечення поваги до прав українських громадян. Очікуємо від угорської влади негайних кроків для врегулювання цього інциденту», — наголосив він.

Інцидент стався 5 березня, коли на території Угорщини затримали два автомобілі інкасаторської служби державного Ощадбанк. Вони перевозили іноземну валюту та банківські метали у межах міжнародної угоди між українським банком та Raiffeisen Bank в Австрія.

Угорська Національна податкова і митна адміністрація Угорщини повідомила про відкриття кримінального провадження за підозрою у відмиванні коштів. За даними відомства, цього року через територію Угорщини в напрямку України перевезли готівкою понад 900 млн доларів і 420 млн євро, а також 146 кг золотих злитків.

У розслідуванні також бере участь угорський Центр боротьби з тероризмом.

Як повідомляє угорське видання Telex, затримання інкасаторських автомобілів відбулося під час спецоперації на автозаправці на автомагістралі М5. Після цього колону доправили до офісу спецслужби в Будапешті.