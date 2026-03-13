﻿
Економіка

Валютний шок: долар і євро знову зросли

Національний банк України вдруге поспіль знизив курс гривні відносно долара до історичного мінімуму, а також опустив його щодо євро Це новий історичний рекорд. Попередній було зафіксовано 11 березня.

Офіційний курс долара на сьогодні встановлено на рівні 44,1636 грн (+0,1860) — вперше в історії перевищено позначку 44 гривні.

У свою чергу курс євро також зріс і становитиме 50,9349 грн (+0,0211).

На міжбанківському ринку американська валюта додала ще 10 копійок і торгується на рівні 44,29–44,32 грн/долар купівля-продаж, що також є новим історичним максимумом.

Експерти зазначають, що послідовне падіння гривні відображає напружену ситуацію на валютному ринку та потребу в стабілізаційних заходах від регулятора.

Як повідомляло раніше ForUa, НБУ встановив ліміти на зняття готівки.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

