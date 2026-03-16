Трамп попередив НАТО про дуже погане майбутнє

Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО чекає погане майбутнє, якщо Альянс відмовиться допомогти Вашингтону убезпечити ситуацію в Ормузькій протоці.

"Якщо відповіді не буде або якщо вона буде негативною, я думаю, це буде дуже погано для майбутнього НАТО", - сказав він.



Трамп зазначив, що США не були зобов'язані допомагати з Україною, повідомляє Financial Times.



"У нас є така річ, як НАТО. Ми були дуже добрими. Ми не мусили допомагати їм з Україною. Україна знаходиться за тисячі миль від нас. Але ми допомогли їм. Тепер подивимося, чи допоможуть вони нам. Бо я давно казав, що ми будемо поруч із ними, але вони не будуть поруч із нами. І я не впевнений, що вони будуть поруч", - сказав він.



За словами Трампа, Європа та Китай отримують значну частину своєї нафти через Ормузьку протоку, тож повинні долучитися до підтримання порядку, адже самі є бенефіціарами цього ключового шляху.



"Цілком логічно, що ті, хто отримує вигоду від протоки, допоможуть забезпечити, щоб там нічого поганого не сталося", - сказав він.

