Уламки ворожих дронів впали у трьох районах Києва

Вранці 16 березня в столиці пролунали вибухи.

"Пожеж і постраждалих немає", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.



Уламки російського дрона упали поблизу монумента Незалежності.



У Шевченківському районі, в самому центрі столиці, впали уламки БпЛА. Без пожежі та постраждалих.



У Соломʼянському районі падіння уламків сталося на територію нежитлої забудови. Постраждалих немає.



У Святошинському районі падіння уламків спричинило загоряння трави на відкритій території.



Екстрені служби працюють на місцях.

