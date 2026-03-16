Уламки ворожих дронів впали у трьох районах Києва

Вранці 16 березня в столиці пролунали вибухи.
"Пожеж і постраждалих немає", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Уламки російського дрона упали поблизу монумента Незалежності.
У Шевченківському районі, в самому центрі столиці, впали уламки БпЛА. Без пожежі та постраждалих.
У Соломʼянському районі падіння уламків сталося на територію нежитлої забудови. Постраждалих немає.
У Святошинському районі падіння уламків спричинило загоряння трави на відкритій території.
Екстрені служби працюють на місцях.
