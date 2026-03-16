Столиця

Уламки ворожих дронів впали у трьох районах Києва

Уламки ворожих дронів впали у трьох районах Києва

Вранці 16 березня в столиці пролунали вибухи.

"Пожеж і постраждалих немає", – повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Уламки російського дрона упали поблизу монумента Незалежності.

У Шевченківському районі, в самому центрі столиці, впали уламки БпЛА. Без пожежі та постраждалих.  

У Соломʼянському районі падіння уламків сталося на територію нежитлої забудови. Постраждалих немає. 

У Святошинському районі падіння уламків спричинило загоряння трави на відкритій території. 

Екстрені служби працюють  на місцях.

Фото: скріншот.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київвійнаобстрілокупантидрони
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Популярнi статтi