Трамп про війну в Ірані: Коли я захочу, щоб це закінчилося, воно закінчиться

Президент США Дональд Трамп що війна з Іраном "скоро" закінчиться, оскільки "практично нічого не залишилося для атак". Про це повідомляє Axios.

"Дрібниці тут і там... Коли я захочу, щоб це закінчилося, воно закінчиться", – сказав Трамп під час п’ятихвилинної розмови з виданням.

Він додав, що війна "йде чудово" і США значно випереджають графік.

"Ми завдали більше шкоди, ніж вважали можливим, навіть за початковий шеститижневий період", – сказав Трамп Axios.

Він сказав, що ворожість Ірану поширюється не лише на Ізраїль та США, а й на країни Перської затоки по всьому регіону.

"Вони цілилися на решту Близького Сходу. Вони розплачуються за 47 років смертей і руйнувань, які вони спричинили. Це помста. Їм це не зійде так просто з рук", – сказав Трамп.

Попри заяви Трампа про те, що операція проти Ірану значною мірою досягла своїх цілей, офіційні особи США та Ізраїлю стверджують, що не було жодної внутрішньої директиви щодо того, коли бойові дії можуть припинитися.

Міністр оборони Ізраїлю Ізраїль Кац заявив, що війна триватиме "без обмежень у часі, стільки, скільки потрібно, доки ми не досягнемо всіх цілей і не здобудемо рішучої перемоги в кампанії".

Ізраїльські та американські чиновники заявили, що готуються до щонайменше ще двох тижнів ударів по Ірану.