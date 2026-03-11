На Кіровоградщині суддю та його спільника викрили на хабарі

Працівники Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) спільно з Управлінням спецоперацій (УСР) викрили на одержанні неправомірної вигоди суддю районного суду Кіровоградської області та його спільника. Про це поінформувала пресслужба НАБУ.

Слідством встановлено, що наприкінці 2025 року до судді надійшов протокол про адмінправопорушення — керування транспортом у стані алкогольного сп’яніння (ч. 1 ст. 130 КУпАП).

Для уникнення покарання водій звернувся до заступника голови об’єднаної тергромади, який підтримував дружні відносини з суддею. Посадовець запропонував владнати проблему за грошову винагороду та погодився бути посередником у її передачі.

За вказівками судді водій дав такі пояснення, що мали створити видимість відсутності складу правопорушення, а саме: що його зупинили не через сп’яніння, а нібито через вимкнене ближнє світло фар. На основі пояснень він виніс постанову про закриття провадження.

Після ухвалення потрібного рішення спільник отримав домовлену суму хабаря, частину з якого дав судді, а решту лишив собі.

Кваліфікація: ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 ККУ, додали у Національному антикорупційному бюро.