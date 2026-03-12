Дрони СБУ атакували один з найбільших нафтових вузлів Росії

Дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ уразили інфраструктуру нафтоперекачувальної станції "Тихорецьк" в однойменному населеному пункті Краснодарського краю РФ.

Тихорецький нафтовий вузол є одним із найбільших перевалочних пунктів нафти на півдні Росії - там розташовані велика нафтобаза та термінал, які відіграють важливу роль у логістиці російського палива та нафтопродуктів, повідомляє "Інтерфакс-Україна".



Зафіксовано влучання по об’єкту, після чого розпочалася масштабна пожежа.

"На відео видно кілька джерел займання - імовірно, горять резервуари з паливом. Російська влада підтвердила атаку на НПС і повідомила, що до гасіння пожежі залучено 26 одиниць техніки. На початку березня СБУ спільно із Силами оборони успішно відпрацювала по нафтовій інфраструктурі порту Новоросійськ. Сьогоднішнє ж ураження Тихорецького нафтового хабу, який є єдиною гілкою постачання нафтопродуктів до Новоросійська, стало відчутним ударом по нафтовій логістиці ворога. Такі системні спецоперації СБУ створюють перебої в постачанні, ускладнюють транспортування нафтопродуктів до портів і змушують ворога змінювати логістичні маршрути. У комплексі це послаблює як військові можливості росії, так і її економічну спроможність вести війну", - зазначило джерело в СБУ.

Фото: скріншот.