Україна об’єднує зусилля з НАТО та ЄС для посилення кібербезпеки

Україна активно інтегрується у міжнародні системи кібербезпеки. За словами голови Держспецзв’язку Олександра Потія, країна є партнером НАТО та ЄС у спільних форумах і навчаннях, інформує UA.news. Українські фахівці беруть участь у Талліннському центрі НАТО та кіберрадах Євросоюзу, ділячись досвідом відбиття складних атак.

Потій наголосив, що сучасні кібератаки стають все складнішими, з використанням штучного інтелекту та квантових технологій. Основна стратегія України на 2026 рік — не просто закупівля софту, а системна координація держави та бізнесу. «Кожна нова розробка має бути цеглиною в нашому щиті, а не черговою діркою, через яку нас можуть зламати», — заявив він.

Державна служба закликає IT-бізнес до співпраці: створювати сервіси захисту, проводити аудити та розробляти нові технології. Потій підкреслив, що держава не зможе забезпечити кібербезпеку самостійно, а лише спільна робота дозволить зробити Україну «цифровою фортецею» та частиною безпеки всього ЄС.