ФРН та Україна домовилися про направлення українських інструкторів до німецьких армійських шкіл, – Reuters

Українські військові інструктори допоможуть німецьким збройним силам підготуватися до можливого нападу Росії на НАТО у 2029 році.

Про це повідомив головнокомандувач німецької армії Крістіан Фройдінг в інтерв’ю агентству Reuters.

За словами Фройдінга, минулого місяця Німеччина та Україна домовилися про направлення українських інструкторів до німецьких армійських шкіл. Там вони поділяться практичним досвідом, здобутим під час оборони України від російського вторгнення.

"У нас високі очікування. Українські військові наразі є єдиними у світі, хто має реальний бойовий досвід проти Росії", — підкреслив Фройдінг.

Він додав, що Німеччина стала першою країною, яка домовилася про таку співпрацю з Україною, але очікує, що незабаром інші країни НАТО можуть наслідувати цей приклад.

Головнокомандувач також зазначив, що за оцінками німецьких та інших західних розвідувальних служб, Росія може підготувати масштабний напад на НАТО вже до 2029 року.

"Це відносно недалеке майбутнє. Ми не маємо часу чекати, поки ворог почне свої дії. Тому маємо максимально ефективно використовувати кожну можливість для підготовки", — наголосив Фройдінг.