ЗСУ адаптували повітряні кулі для війни дронів

Війна

Збройні сили України активно застосовують повітряні кулі (аеростати) для бойових операцій, зокрема для ударів по російській інфраструктурі та виснаження систем протиповітряної оборони РФ. Українські військові використовують аеростати не лише для скидання бомб або гранат, а й як платформи для запуску дронів-камікадзе, здатних самостійно долати великі відстані. У 2024 році ця тактика значно еволюціонувала — повітряні кулі, більшість з яких Україна отримала від США, стали частиною системи далекобійних ударів, повідомляє The Wall Street Journal.

Завдяки такій технології Україна змогла завдавати ударів углиб території Росії, зокрема по нафтопереробних заводах, морських терміналах та інших економічно важливих об’єктах. На ранніх етапах повномасштабної війни до куль кріпили спеціальні вантажі, які на радарах виглядали як бойові літаки, змушуючи російську ППО витрачати ракети на хибні цілі. Цей підхід став частиною ширшої стратегії з підриву російської економіки, насамперед через удари по паливно-енергетичному комплексу.

Подібні повітряні кулі раніше використовувалися в інших міжнародних інцидентах — зокрема для контрабанди з Білорусі до Литви або під час запусків із Північної Кореї. Втім, як зазначає WSJ, саме Україна змогла адаптувати застарілі технології до умов сучасної війни дронів, інтегрувавши їх у систему високоточних атак.

Низька вартість, складність виявлення радарами та можливість масового застосування зробили аеростати ефективним доповненням до арсеналу українських далекобійних засобів у війні з РФ.

Як повідомляло раніше ForUa, добрі дрони спричинили масштабні пожежі в РФ.

 

 

 

 

 

 

 

 

