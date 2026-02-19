Виробник великокаліберних патронів ТОВ «Спецмашпроект» заявив про тиск СБУ та призупинив роботу

Український виробник великокаліберних патронів ТОВ "Спецмашпроект" призупинив роботу після обшуків на підприємстві співробітниками Служби безпеки України через постачання нібито неякісної продукції.

В компанії заявили про тиск СБУ та вважають звинувачення необґрунтованими, розповів 19 лютого директор виробництва Ігор Голтвенко під час брифінгу в Федерації роботодавців України.

В “Спецмашпроекті” стверджують, що 12 лютого співробітники СБУ провели обшуки в рамках кримінального провадження про постачання неякісної продукції. Сім обшуків провели вдома у посадовців компанії, три на виробничних обʼєктах, а також обшукали деяких замовників товариства.

“В ході обшуків на підприємстві була вилучена технічна документація підприємства, електронні носії (ноутбуки) посадових осіб товариства. Це зробило неможливими подальшу виробничу діяльність товариства”, – йдеться у заяві виробника.

За словами директора, з 16 лютого підприємство тимчасово призупинило роботу, а з працівниками тимчасово припинили трудові договори. Також обшуки “унеможливили контрактування на забезпечення Сил оборони України”, до якого компанія готувалася із грудня 2025 року.

В “Спецмашпроекті” розповіли, що обвинувачення полягають в невідповідності заявленим технічним умовам з виробництва патронів 12,7х99, 127х108 зі сталевим осердям. Зокрема, слідство вважає, що при виготовленні використовували неякісний порох, відсутності відпалу гільз та використання куль із мікротріщинами. Водночас, компанія відкидає обвинувачення, вважаючи обшуки та справу тиском на підприємство.