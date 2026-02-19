﻿
Свiт

Правоохоронці Португалії затримали чоловіка, який намагався продати техніку бійців НАТО посольству РФ

У Португалії заарештували 23-річного чоловіка, який вкрав у готелі техніку військових НАТО та намагався продати отримані дані російському посольстві в Лісабоні. Про це повідомила генпрокуратура Португалії, передає CNN Portugal.

Інцидент стався під час міжнародної військової конференції, що проходила на військово-морській базі поблизу Лісабона. За даними прокуратури, підозрюваний спеціально оселився в готелі, де мешкали військові учасники заходу.

Там він викрав ноутбук і iPad, що належали НАТО та шведським військовим. Вважаючи, що на пристроях міститься секретна інформація, чоловік намагався отримати доступ до файлів і скопіювати їх.

Після цього він вирушив до російського посольства, де, за версією слідства, планував продати дані. Однак спроба не вдалася.

Під час розслідування затриманий заявив про нібито існування шпигунської мережі, до якої він входив разом з іншими особами, включно з правоохоронцем. Слідчі встановили, що ця версія була вигаданою і мала відвернути увагу від нього.

Чоловіку інкримінують спробу шпигунства, кілька епізодів крадіжок, використання чужих документів, неправдиві свідчення, наклеп та інші злочини. Він перебуває під вартою, також у справі є ще двоє підозрюваних.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

НАТОкрадіжкатехникаагресія рфПортугалія
Популярнi статтi