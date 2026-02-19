﻿
Війна

Британська розвідка фіксує різке зростання атак дронів РФ по Україні

Росія різко наростила інтенсивність атак безпілотниками по Україні на початку лютого, і надалі основною ціллю цих ударів залишатиметься енергетична інфраструктура. Про це 19 лютого повідомила розвідка Міністерства оборони Великої Британії, аналізуючи повітряні атаки РФ.

За оцінкою британської сторони, у січні 2026 року Росія запустила по Україні близько 4 400 дронів. Це дещо менше, ніж у грудні 2025 року, коли було зафіксовано приблизно 5 100 запусків, що, ймовірно, пов’язано з погіршенням погодних умов. Водночас у перші два тижні лютого середня кількість запусків зросла до близько 190 дронів на добу проти приблизно 140 у січні.

У розвідці зазначають, що з 28 січня до 2 лютого сторони загалом дотримувалися короткої паузи в ударах по енергетиці. Однак уже 3 лютого Росія «негайно повернулася» до масованих атак на енергетичний сектор України.

У повідомленні наголошується, що об’єкти енергетичної інфраструктури є головною мішенню російських ударів із жовтня 2025 року. За цей час РФ застосувала понад 20 тисяч безпілотників і понад 300 ракет, намагаючись системно зруйнувати електромережі та теплогенеруючі потужності України. Ця кампанія також негативно вплинула на водопостачання.

У британській розвідці вважають, що будь-яка пауза в застосуванні ракет дозволяє Росії накопичувати запаси для нових атак, а ключовою ціллю майже напевно й надалі залишатиметься енергетика. Крім того, РФ може компенсувати обмеження у використанні далекобійної авіації, активніше залучаючи інші засоби для глибоких ударів, зокрема балістичні ракети малої дальності, які цієї зими застосовувалися значно частіше, ніж раніше.

В Україні зазначають, що ситуація з енергопостачанням залишається складною в окремих регіонах, зокрема в Одесі та частині громад області, а також на Дніпропетровщині й Миколаївщині. Про це раніше повідомляв президент Володимир Зеленський.

Служба безпеки України кваліфікує удари РФ по енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності, а в Міністерстві закордонних справ України заявляють, що такі атаки на тлі сильних морозів мають ознаки геноциду. Водночас міністр закордонних справ РФ Сєргєй Лавров заперечує удари по цивільних об’єктах і перекладає відповідальність на Україну.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

енергетикарашистидронивоєнні злочини рфбританська розвідка
