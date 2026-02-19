﻿
Свiт

Spiegel дізнався про контакти української команди із ЦРУ щодо «Північних потоків»

Українська група, яку пов’язують із диверсією на газопроводах "Північні потоки", нібито вела переговори з Центральним розвідувальним управлінням США (ЦРУ) ще навесні 2022 року. За даними розслідувачів, американська розвідка спочатку вивчала задум без заперечень, але згодом почала вимагати від української влади скасувати операцію. Про це пише видання Spiegel.

Зазначається, що контакти між українцями та представниками США розпочалися в Києві, ймовірно, в одному із закладів на Подолі. Метою ймовірної диверсії було позбавлення Росії прибутків від експорту газу, які йшли на фінансування воєнних дій. 

Спочатку американські агенти вислухали пропозицію з цікавістю, проте пізніше США нібито змінили свою позицію на протилежну і почали відмовляти українську сторону від реалізації плану.

Згодом до процесу долучилися європейські партнери. У червні 2022 року розвідка Нідерландів отримала дані про підготовку атаки і передала їх Берліну та Вашингтону. Повідомляється, що представник ЦРУ в Києві навіть звертався до Офісу президента з вимогою припинити підготовку диверсії. Німецька сторона тоді поставилася до застережень скептично, вважаючи, що вказані терміни операції вже минули.

Офіційний Вашингтон заперечує участь у цих обговореннях.

Раніше омбудсман Дмитро Лубінець повідомив, що українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків", Сергія Кузнецова утримують у німецькому СІЗО в одиночній камері в секції для "особливо небезпечних" у режимі фактичної ізоляції, а дружина може його відвідувати лише раз на місяць.

Колишній розвідник Роман Червінський каже, що справа про підрив "Північних потоків" у Німеччині – політична, а газопроводи були легітимною ціллю.

Фото: EPA

 Автор: Сергій Ваха

