На Буковині люди заблокували авто поліції під час затримання розшукуваного військовозобов'язаного

У селі Мамалига на Буковині під час затримання чоловіка, якого розшукували за військовий злочин, група людей заблокувала службовий автомобіль правоохоронців. У відповідь поліціянт здійснив попереджувальні постріли в повітря.

Про інцидент повідомила поліція Чернівецької області.

За інформацією правоохоронців, йдеться про 39-річного жителя Дністровського району, який перебував у розшуку за злочин проти порядку несення військової служби. Під час спроби його затримання невідомі особи почали перешкоджати діям поліції, зокрема заблокували рух службового авто та проігнорували законні вимоги поліцейських.

Щоб припинити протиправні дії, працівник спецпідрозділу застосував табельну вогнепальну зброю, здійснивши попереджувальні постріли в повітря. За даними поліції, внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

За фактом події розпочато службову перевірку. Діям осіб, які перешкоджали роботі правоохоронців, буде надано правову оцінку.