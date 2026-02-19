Втрата Starlink послабила позиції російської армії на фронті, – Bloomberg

Російські війська постають перед проблемами зв’язку через подвійний удар: обмежений доступ до мобільної інтернет-системи Starlink Ілона Маска та репресії Кремля проти месенджера Telegram, повідомляє Bloomberg.

Майже одночасно втративши сучасні засоби зв’язку, російські війська опинилися у складному становищі, на окремих ділянках фронту перейшли до оборони та обмежили наступальні операції із застосуванням дронів. Натомість українські підрозділи нині завдають росіянам ще більших втрат, підтвердили європейські посадовці та військові.

Високопоставлені європейські дипломати охарактеризували проблеми зі зв’язком у російській армії як значні. За словами представника НАТО, частина успіхів України на полі бою стала можливою завдяки тому, що російські військові втратили доступ до Starlink.

На початку лютого Маск заявив, що компанія SpaceX вжила успішних заходів для запобігання несанкціонованим використанням Starlink Росією. Це відрізало російські війська від терміналів Starlink, які були контрабандою ввезені в країну та розгорнуті в зонах бойових дій в Україні для військового зв’язку та операцій з безпілотниками.

Міністр оборони України Михайло Федоров зауважив, що авторизовані термінали, що використовуються його військовими, продовжують працювати, і висловив вдячність SpaceX за втручання “в режимі реального часу”.

Українські війська змогли провести кілька контратак, “ймовірно, скориставшись нещодавніми збоями в роботі терміналів Starlink і Telegram“, відзвітував Інститут вивчення війни (ISW). Аналітики зазначили, що неможливість користуватися терміналами особливо впливає на наступальні операції Москви з використанням безпілотників, “заважаючи російським військам здійснювати удари у тому ж темпі та глибині, що й минулими тижнями”.

– Втрата Starlink є критично важливою, оскільки значна частина бойових дій ведеться за допомогою безпілотників, на які припадає приблизно 60% усіх пошкоджень від вогню на фронті, – написав аналітик Девід Кириченко.

Інститут також звернув увагу на суперечливі заяви представників російської влади. Спершу, як-от Дмитро Пєсков, вони заперечували важливість Telegram для військових на передовій, а тепер визнають, що ті користувалися месенджером і американським Starlink. Міністр цифрового розвитку РФ Максут Шадаєв навіть пообіцяв не блокувати Telegram у зоні бойових дій. Водночас посадовці, депутати й пропагандисти роблять застереження, применшуючи значення та вплив цих засобів зв’язку.

Суперечливі заяви про те, чи використовують російські війська Telegram на полі бою, свідчать про те, що “Кремль чутливий до скарг військових блогерів — ключової провоєнної спільноти, яку він намагається контролювати”, зазначає ISW. Водночас, за оцінкою аналітиків, Кремль шукає нові підстави для посилення цензури щодо Telegram.

Тим часом, українські сили просунулися у Запорізькій області після того, як російські підрозділи втратили зв’язок через Starlink, повідомив тиждень тому The Moscow Times високопоставлений представник НАТО. За його словами, без цього зв’язку “Росія опинилася в дещо скрутному становищі з погляду оперативного управління військами”.

Проблема для Росії ще більше ускладнюється тим фактом, що мобілізовані часто є недосвідченими, погано навченими та поспішно відправляються на фронт, додав європейський дипломат.

За даними західних посадовців, Росія минулого місяця втратила приблизно на 9 000 осіб більше, ніж змогла замінити.

Міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявив в інтерв’ю, що зростання втрат свідчить про дедалі більшу залежність РФ від іноземних найманців з таких країн, як Індія, Пакистан, Непал, Куба, Нігерія, Сенегал та Північна Корея.

Гілі зазначив, що на деяких ділянках фронту втрати росіян зросли з приблизно шести до 25 на кожну втрату українця.