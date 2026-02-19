Киянам перерахують платіжки за опалення та гарячу воду: що відомо

Мешканці столиці отримають оновлені нарахування за січневі послуги з централізованого опалення та гарячого водопостачання. Перерахунок пов’язаний із перебоями в наданні послуг через пошкодження інфраструктури та аварійні ситуації. Про це повідомила Юлія Грамотна, радниця заступника голови КМДА.

Чому змінюються суми в квитанціях

Основна причина перерахунку — невідповідність планових нарахувань фактичному обсягу отриманих послуг. Через ремонтні роботи та необхідність декілька разів зливати воду з будинкових систем, реальне споживання було меншим.

Головні тези для споживачів

Нулі в електронних кабінетах: Наразі в особистих кабінетах користувачів у графах за січень можуть відображатися нулі. Це тимчасове явище, оскільки теплопостачальній компанії потрібно більше часу для завершення точних розрахунків.

Паперові платіжки: Для тих, хто звик отримувати рахунки у поштові скриньки, ситуація залишається стабільною. Квитанції вже починають розносити, і критичних затримок не передбачається.

Терміни оплати: Можливість вчасно сплатити за послуги зберігається як для онлайн-платежів, так і для оплати через банківські установи.

Куди звертатися у разі запитань

Якщо після отримання оновленої квитанції у вас виникнуть сумніви щодо правильності нарахувань за будь-які житлово-комунальні послуги, фахівці радять звертатися до Центру комунального сервісу (ЦКС).

Зробити це можна двома способами:

Особисто, відвідавши один із сервісних центрів. Дистанційно, скориставшись онлайн-каналами зв'язку на сайті ЦКС.

В адміністрації запевняють, що кожен запит буде опрацьований, аби кияни платили виключно за фактично наданий обсяг тепла та води.