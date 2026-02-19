Евакуації, що рятують життя: фонд «Надія», Валерій Дубіль і Віта Присяжнюк підтримують місію «Параволан»

Команда Благодійного фонду молодіжної ініціативи «Надія» разом із головою наглядової ради фонду, першим заступником голови Комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації Валерієм Дубілем та співзасновницею фонду Вітою Присяжнюк зустріли евакуаційні автобуси місії «Параволан» після чергового рейсу із зони бойових дій.



Із перших днів повномасштабного вторгнення евакуаційна місія «Параволан» допомагає рятувати поранених військових, забезпечуючи швидку евакуацію з фронту. Від 2022 року команда здійснила близько 5 тисяч евакуаційних місій та вивезла з передової понад 60 тисяч поранених захисників, забезпечуючи їх швидке транспортування до військових госпіталів і медичних закладів у більш безпечних регіонах.

Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія» системно підтримує роботу евакуаційної місії. Фонд передає РЕБ-обладнання для захисту транспорту від ворожих безпілотників, медичні матеріали для стабілізації поранених під час транспортування, а також зарядні станції та інші засоби живлення, необхідні для безперебійної роботи екіпажів.



«Евакуація залишається одним із ключових етапів порятунку поранених. Саме від швидкості та якості роботи медичних екіпажів залежить життя військових, тому важливо забезпечувати їх усім необхідним», — зазначив Валерій Дубіль.

У фонді наголошують, що підтримка евакуаційних місій є невід’ємною частиною комплексної допомоги військовим: від захисту на позиціях до лікування, реабілітації та повернення до нормального життя. Постійну підтримку в реалізації благодійних ініціатив надають партнери фонду Ігор Корж та Олексій Юренко.



«Найважливіше в нашій роботі — це збережені життя. Саме заради цього команда фонду працює щодня, підтримуючи військових, медиків і всіх, хто сьогодні допомагає Україні вистояти», — наголосила співзасновниця фонду Віта Присяжнюк.