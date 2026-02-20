«Ще трохи»: Синоптикиня розповіла, коли в Україну прийде потепління

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні чекати потепління й поділилась прогнозом погоди на 20 лютого.

Так, у п’ятницю в Україні температура повітря вночі буде від -6 до -12 градусів, на півночі до -14 градусів, у південній частині 0-3 градуси морозу.

Протягом дня очікується -2…-5 градусів, у південній частині +1…+6 градусів.

Сніг пройде у центральній частині України та на сході. На решті території – без істотних опадів.

У Києві 20-го лютого без опадів. Вночі -10 градусів, вдень -2 градуси.

Водночас ночі суботи та неділі ще побудуть морозними, до -12…-15 градусів.

“А вже з 23-го лютого в більшості областей України почнеться явна зміна повітряної маси на суттєво теплішу. Ще трохи”, – анонсувала Діденко.