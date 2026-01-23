Добрі дрони спричинили масштабні пожежі в РФ

У ніч на 23 січня низка регіонів РФ опинилася під ударом безпілотних літальних апаратів. Найбільші наслідки зафіксовані у Пензi, де загорівся об’єкт паливно-енергетичного комплексу, а також у Воронезькій області, де уламки дронів спричинили пожежу в житловому секторі, повідомляють російські ЗМІ та місцева влада.

Пожежа нафтобази у Пензi

Близько 4:00 ранку за місцевим часом дрони атакували нафтобазу в межах міста Пензa. Губернатор регіону підтвердив займання та повідомив, що до ліквідації пожежі залучено 46 рятувальників та 14 одиниць спецтехніки. За попередньою інформацією, постраждалих немає, проте місцеві мешканці публікують кадри заграви над промисловою зоною, що свідчить про серйозність пожежі.

Пошкодження житла у Воронезькій області

У місті Росош, важливому залізничному та промисловому вузлі, сили ППО нібито знищили два безпілотники. Проте падіння уламків призвело до займання покрівлі приватного житлового будинку. Родину з трьох осіб евакуювали.

