СБУ зірвала підготовку теракту в центрі Кропивницького та затримала агента ФСБ

Контррозвідка Служба безпеки України зірвала підготовку теракту в центрі Кропивницького та затримала агента ФСБ, який планував замах на посадовця державної установи, відповідального за оборонну підготовку населення Кіровоградщини.

За даними слідства, зловмисник намагався вистежити чиновника й підірвати його за допомогою саморобного вибухового пристрою поблизу одного з місцевих кафе.

Співробітники СБУ затримали його на гарячому, після дорозвідки на місці запланованого теракту та звіту куратору з ФСБ про готовність до здійснення вибуху.

Слідство встановило, що завдання російської спецслужби виконував 27-річний мобілізований, який самовільно залишив військову частину ЗСУ та переховувався на території Кіровоградської області.

– Намагаючись знайти легкі заробітки у телеграм-каналах, дезертир потрапив у поле зору співробітника ФСБ, особу якого вже встановили контррозвідники СБУ, – зазначають у повідомленні.

За вказівкою російського куратора фігурант почав стежити за керівником обласного закладу, щоб визначити оптимальні час і місце для його ліквідації.

Він збирав інформацію про розпорядок дня потенційної жертви, основні локації перебування та маршрути пересування містом.

Після проведених розвідувальних дій агент передав до ФСБ координати кафе, біля якого регулярно перебував посадовець.

Надалі він мав отримати інструкції щодо виготовлення саморобного вибухового пристрою для закладки та дистанційного підриву.

Під час обшуків у затриманого вилучили смартфон із доказами співпраці з ворогом. Слідчі повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативні заходи проводили співробітники СБУ в Кіровоградській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.