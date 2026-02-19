Мода весни 2026: від пастельних кольорів до східного мінімалізму

Зима добігає кінця, тож саме час готуватися до весни. Дизайнер Андре Тан поділився головними трендами, які допоможуть модницям залишатися стильними у новому сезоні.

Ключові кольори та стилі

Ідеальний відтінок для ранньої весни — baby blue, який гармонійно поєднується з коричневим, рожевим, бургунді та іншими пастельними кольорами.

У моді буде східний мінімалізм — лаконічність, простота та об’ємні низи. Це можуть бути штани-алладіни, шаровари, штани-банани або спідниці-тюльпани. Для збалансованого силуету дизайнер радить обирати більш приталений верх, наприклад, мандарин-жакет зі структурованою формою та коміром-стійкою.

Популярними залишаться кроп-топи, кейпи та інші вкорочені верхи, які підкреслюють пропорції тіла.

Принти та візерунки

Горошок не втрачає актуальності. Натомість яскравий леопардовий принт замінить милий принт “бембі”, що повторює забарвлення оленят.

Квітковий принт — must-have сезону для легких платтів, блуз та аксесуарів.

Весняні тренди поєднуюють класичну елегантність із сучасними fashion-нотами.

Як повідомляло раніше ForUa, британська авіакомпанія повернула в продаж культовий світшот принцеси Діани.