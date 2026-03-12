Компанія Warner Bros. готує фільм за мотивами «Гри престолів»

У студії Warner Bros. розробляють фільм за всесвітом серіалу “Гра престолів”. Над сценарієм працює шоуранер серіалу “Картковий будинок” і сценарист “Андор” Бо Віллімон.

За даними Page Six Hollywood, він уже подав перший варіант сценарію майбутнього проєкту, повідомляє Variety.

Режисера для фільму нині не призначили, також поки невідомо, хто може виконати головні ролі.

За попередніми даними, сюжет майбутнього фільму може бути присвячений Ейгон I Таргарієн – засновнику династії Таргарієнів – та його завоюванню Вестероса. Події, імовірно, відбуватимуться за кілька століть до історії, показаної в оригінальному серіалі “Гра престолів”. Сам персонаж Ейгона I раніше не з’являвся на екрані.

Династія Таргарієнів уже стала основою для кількох телевізійних проєктів HBO. Зокрема, події серіалу “Дім дракона” розповідають про громадянську війну в цій родині. Новий сезон серіалу має вийти цього літа. Також на екрани вийшов серіал “Лицар семи королівств”, перший сезон якого нещодавно завершився.

Подальша доля фільму залежить від корпоративних змін у Warner Bros. Це пов’язано з тим, що компанія перебуває у процесі продажу Paramount Skydance. Якщо угоду про злиття буде схвалено, нове керівництво може переглянути або скасувати частину проєктів, які зараз перебувають у розробці.