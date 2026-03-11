У районі Ормузької протоки Іран атакував три торговельні судна

Три торговельні судна, які проходили через Ормузьку протоку, у середу потрапили під обстріл. Про це повідомило Управління морських торгових операцій Великої Британії (UKMTO).

За даними відомства, вранці атаки зазнали контейнеровоз біля узбережжя Рас-ель-Хайма в Об'єднаних Арабських Еміратах, суховантаж біля берегів Оману та ще один суховантаж поблизу Дубаю в ОАЕ.

Судна біля узбережжя Об’єднаних Арабських Еміратів зазнали незначних пошкоджень, ніхто з членів екіпажу не постраждав. Водночас на суховантажі біля берегів Оману спалахнула пожежа. Після цього капітан подав сигнал про допомогу та наказав екіпажу залишити судно.

Як повідомляє телеканал CNN, у Міністерстві транспорту Таїланду заявили, що 20 членів екіпажу суховантажу Mayuree Naree, який ходить під прапором Таїланд, врятували військово-морські сили Оману. Ще троє моряків вважаються зниклими безвісти.

За попередніми даними, у судно влучила ракета, після чого стався вибух і загоряння в машинному відділенні, де перебували зниклі члени екіпажу.

За інформацією телеканалу, від початку конфлікту в близькосхідному регіоні під обстріли вже потрапили 13 суден.

Раніше Корпус вартових ісламської революції (КСІР) заявив, що будь-яке судно, яке проходитиме через Ормузьку протоку, може бути атаковане. Через бойові дії судноплавство в цьому районі фактично паралізоване.