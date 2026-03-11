На Харківщині 15-річному підлітку повідомили про підозру у зґвалтуванні трьох дітей

В одній із громад у Харківській області 15-річний підліток, який разом із родиною евакуювався із зони бойових дій, ґвалтував трьох хлопчиків, повідомляє пресслужба облпрокуратури.

"Керівник Харківської обласної прокуратури Юрій Папуша, який є старшим групи прокурорів у цьому провадженні, повідомив підлітку про підозру у вчиненні особливо тяжких злочинів проти статевої свободи та недоторканності неповнолітніх (ч. 4, 6 ст. 152 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, родина підозрюваного евакуювалася із зони бойових дій до більш безпечного населеного пункту у регіоні. Їх прийняла місцева сім’я з 12-річним сином. Спершу між дітьми склалися дружні стосунки, проте згодом старший хлопець почав використовувати цю довіру для психологічного тиску та насильства.

Протягом січня–травня 2025 року підліток-переселенець систематично ґвалтував молодшого хлопчика в покинутих будівлях, маскуючи свої дії під ігри "Правда або дія" та "Професії". Жорсткою умовою цих "ігор" була заборона відмовлятися від будь-яких "завдань" під загрозою побиття. Окрім того, підліток фільмував зґвалтування на телефон.

Згодом він почав чинити сексуальне насильство над ще одним хлопчиком — 11-річним сином полеглого українського воїна.

Останній задокументований епізод стався у червні 2025 року: біля місцевого магазину підозрюваний зустрів 10-річного хлопчика та висунув вимогу підкоритися. Той спробував втекти, але підліток наздогнав його, силоміць відвів до окопу і зґвалтував.

Усі жертви зізналися, що боялися розповісти правду, оскільки кривдник їх залякував і погрожував фізичною розправою.