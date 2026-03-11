Підозрюваному у вбивстві Парубія інкримінують державну зраду

Служба безпеки України повідомила про завершення досудового розслідування у справі про вбивство народного депутата України Андрія Парубія. Обвинувальний акт щодо підозрюваного вже скеровано до суду.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, під час розслідування правоохоронці задокументували нові епізоди протиправної діяльності фігуранта. Йдеться, зокрема, про публічні заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників державної влади України.

Крім того, слідчі виявили мисливський обріз, який підозрюваний, за даними СБУ, сховав у схроні на Личаківському кладовищі у Львові для можливого використання у підривній діяльності.

У СБУ зазначають, що на підставі зібраних доказів чоловікові інкримінують кілька статей Кримінальний кодекс України, зокрема:

державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану;

публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу із використанням засобів масової інформації;

посягання на життя державного діяча у зв’язку з його державною та громадською діяльністю, вчинене за попередньою змовою групою осіб;

незаконне носіння, придбання та зберігання вогнепальної зброї і боєприпасів;

виправдовування та заперечення збройної агресії Росії проти України.

За інформацією правоохоронців, 30 серпня 2025 року у Львові застрелили Андрія Парубія — учасника Революції гідности, народного депутата України та голову Верховної Ради України у 2016–2019 роках.

1 вересня правоохоронці на території Хмельницька область затримали 52-річного жителя Львова Михайла Сцельнікова. Наступного дня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.

Перед початком одного із судових засідань підозрюваний поспілкувався з журналістами і заявив, що визнає свою провину у вбивстві. Мотивом своїх дій він назвав «особисту помсту українській владі». Водночас чоловік заперечив інформацію про можливий шантаж із боку російських спецслужб і заявив, що не співпрацював із ними.

3 жовтня СБУ повідомила, що зібрала, за її даними, докази причетности російських спецслужб до організації злочину. Після цього підозрюваному повідомили додаткову підозру у державній зраді.

За інформацією Офісу генерального прокурора, раніше кримінальне провадження розслідували за статтями про незаконне поводження зі зброєю та посягання на життя народного депутата України у зв’язку з його державною чи громадською діяльністю.