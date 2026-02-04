Британська авіакомпанія повернула в продаж культовий світшот принцеси Діани

Авіакомпанія Virgin Atlantic знову запустила у продаж темно-синій світшот Fly Virgin Atlantic – річ, яка у 1990-х стала впізнаваною завдяки принцесі Діані.

Випуск репліки приурочили до 30-річчя моменту, коли Діана з’явилася в цьому образі – 20 листопада 1995 року. Першу партію світшотів розкупили майже одразу, і через високий попит компанія вирішила повернути модель у продаж повторно.

Нині світшот можна придбати в онлайн-магазині Virgin Atlantic Retail Therapy, однак продаж обмежений територією Великої Британії. Вартість для дорослих становить 80 доларів, дитяча версія коштує 65 доларів. Частину коштів із кожного продажу Virgin Atlantic перераховує благодійній організації Save the Children, яка працює з дітьми в умовах гуманітарних криз.

Історія цього одягу почалася ще у 1980-х роках, коли засновник Virgin Group Річард Бренсон подарував світшот принцесі Діані. Згодом він став однією з її улюблених речей для повсякденного носіння. Образ Діани у світшоті та велосипедках з часом набув культового статусу.

У 2019 році оригінальний світшот, який належав принцесі Діані, продали на аукціоні за 53 532 долари.