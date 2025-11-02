Невдалий модний проект: Ріанна зазнала збитків у 36 млн доларів

Британська компанія співачки та бізнесвумен Ріанни Denim UK Holdings зазнала фінансових втрат у розмірі 36 млн доларів через невдалий спільний модний проєкт із французьким гігантом Louis Vuitton (LVMH), повідомляє Daily Mail.

У 2019 році Ріанна разом із LVMH запустила бренд Fenty, який мав стати першим новим брендом класу люкс у складі концерну за останні десятиліття. Проєкт передбачав розкішний одяг для сучасних жінок, проте пандемія COVID-19 серйозно вплинула на його розвиток: обмеження на подорожі та роботу модних домів у Парижі та Мілані завадили бренду стати комерційно успішним. У 2021 році компанії вирішили закрити лінійку одягу.

У спільній заяві Ріанна та LVMH зазначили, що зосередяться на розвитку інших напрямів Fenty – косметики, догляду за шкірою та білизни.

Фінансові документи показують, що Ріанна інвестувала в бренд понад 29 млн євро (близько $35 млн), а LVMH – приблизно 30 млн євро. Незважаючи на великі вкладення, колекції бренду не користувалися популярністю: ціни на речі перевищували $800-1000, що робило їх недоступними для більшості шанувальників співачки. На відміну від більш доступних ліній Fenty Beauty та Savage X Fenty, модний бренд Fenty був орієнтований виключно на преміум-сегмент, що, на думку експертів, і стало однією з причин його невдачі.

Під час запуску в 2019 році Ріанна заявляла, що хоче створити одяг для сучасних, сильних та різних жінок, підкреслюючи багатогранність та самодостатність своєї аудиторії.

Попри втрату десятків мільйонів доларів, Ріанна залишається однією з найбагатших жінок у світі музики. За оцінкою Forbes, її статки перевищують $1,4 млрд, багато завдяки успіху косметичного бренду Fenty Beauty та білизняної лінії Savage X Fenty.