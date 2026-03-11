﻿
Здоров'я

В Україні 16 інтернет-ресурсів незаконно торгували ліками, – Держлікслужба

В Україні 16 інтернет-ресурсів незаконно торгували ліками, – Держлікслужба

Державна служба з лікарських засобів та контролю за наркотиками посилює заходи щодо протидії нелегальному продажу медикаментів у мережі. У співпраці з Держспецзв'язку було обмежено доступ до 16 інтернет-ресурсів, які здійснювали незаконну торгівлю препаратами. Про це повідомила пресслужба Держлікслужби.

"За результатами спільної роботи Держлікслужби, Держлікслужби у Харківській області та Служби безпеки України, розпорядженнями Національного центру оперативно-технічного управління електронними комунікаційними мережами України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України обмежено доступ до 16 інтернет-ресурсів, на яких здійснювалася незаконна електронна роздрібна торгівля ліками", — зазначено у повідомленні.

Фахівці нагадали, що вебсайт будь-якого суб’єкта господарювання, який має законне право на електронну роздрібну торгівлю лікарськими засобами, зобов’язаний розміщувати спеціальний логотип. Цей знак повинен містити гіперпосилання на сторінку сайту Держлікслужби з офіційним переліком верифікованих аптек.

Громадян закликають бути пильними та купувати препарати лише на перевірених ресурсах.

У службі також навели дані ВООЗ, згідно з якими ліки, придбані через нелегальні онлайн-аптеки, що приховують свою фізичну адресу, часто виявляються контрафактними. Навіть якщо препарати не є прямим фальсифікатом, їхня якість, безпека та терапевтична дія не можуть бути гарантовані через відсутність державного контролю за умовами ввезення, зберігання та реалізації.

Такі практики не лише загрожують здоров’ю пацієнтів, а й підривають довіру до медицини та провокують небезпечне самолікування.

Раніше ForUA повідомляв, що очільниця уряду Юлія Свириденко у лютому повідомила про впровадження урядом нових заходів для забезпечення доступності ліків та прозорості цін. 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

ДержлікслужбалікиторгівляНовини медициниінтернет-магазин
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

На Харківщині 15-річному підлітку повідомили про підозру у зґвалтуванні трьох дітей
Суспiльство 11.03.2026 16:55:56
На Харківщині 15-річному підлітку повідомили про підозру у зґвалтуванні трьох дітей
Читати
Україна не підтверджує офіційний статус угорської місії щодо нафтопроводу «Дружба»
Полiтика 11.03.2026 16:33:10
Україна не підтверджує офіційний статус угорської місії щодо нафтопроводу «Дружба»
Читати
У районі Ормузької протоки Іран атакував три торговельні судна
Надзвичайні події 11.03.2026 16:03:43
У районі Ормузької протоки Іран атакував три торговельні судна
Читати

Популярнi статтi