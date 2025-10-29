Їх хочуть всі: які сумки MISBHV популярні у 2025 році

Польський бренд увірвався у світову моду в 2016 році — і відразу викликав фурор. Концепція його продукції відображена в назві, яка в повному вигляді звучить як «misbehave», що в перекладі з англійської означає «поводитися погано». Нетривіальні фасони, забарвлення і декор подобаються молоді і не тільки. Тому модна сумка MISBHV вважається символом яскравої індивідуальності і неординарного смаку. У бренду немає щорічних нових колекцій. Весь асортимент розділений за фасонами і декором. Час від часу він поповнюється. У поточному році особливо актуальні такі моделі.

Jacquard Monogram Shoulder Bag

У цій лінійці представлені маленькі текстильні сумки через плече. Їхня характерна особливість — маленькі логотипи бренду, виконані в техніці жаккарда. Особливо популярні такі сумки в рожевому кольорі:

яскраві; компактні; елегантні.

Вони привертають увагу, створюють відчуття легкості і піднімають настрій не тільки власниці, але й оточуючим. Такий дизайн і забарвлення повністю відповідають стилю Барбі, який актуальний у 2025 році. Причому спокійні пастельні відтінки дозволяють включити виріб не тільки в неформальний, але й у діловий образ.

Jacquard Monogram Tote Bag

Не меншою популярністю користуються сумки-тоут з жакардовим візерунком. Вони підкорюють жінок місткістю, але при цьому не виглядають громіздкими. Компанія випускає подібні вироби у двох розмірах — стандартному і збільшеному. Великі сумки можна використовувати як спортивні або дорожні. Стильно й дорого виглядають чорні сумки-тоут. Вони виділяються об'ємною текстурою тканини та ідеально підходять до одягу в класичному стилі. Для створення неформальних образів бренд пропонує оригінальну сумку з обробленого деніму. Її можна брати із собою на шопінг, прогулянки або у спортзал.

Hobo Bag

Для сумок-хобо характерна велика місткість за зовнішньої компактності. Їх шиють з натуральної шкіри і прикрашають заклепками, шипами, великими металевими логотипами бренду. Такі вироби випускають у чорному кольорі, насиченому або з ефектом зістареної шкіри. Сумки-хобо органічно вписуються в стиль гранж або глем-рок. Також вони поєднуються з джинсовим або шкіряним одягом total look.

Vintage Bag

Дизайнери бренду часто звертаються за натхненням до моди минулих років. На піку популярності — прямокутні шкіряні сумки з короткими ручками, які носять в руках. Їх називають London Bag. Також актуальні сумки-багет у стилі 90-х. Компактні шкіряні вироби прикрашають логотипами бренду, ланцюжками і зірками. Такі сумки зручно носити, і вони підходять до будь-якого стилю одягу.