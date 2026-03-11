Польщу та Білорусь на кордоні розділятиме 4-метровий паркан.

Польська сторона розпочинає будівництво ще однієї захисної споруди на кордоні з Білоруссю. Нове загородження висотою чотири метри з’явиться у Підляському воєводстві вздовж технічної дороги. Про це повідомляє RMF FM.

Конструкція складатиметься із сітки на стовпах, зміцненої розтяжками. Зверху на паркані розмістять два витки колючого дроту, ще два витки встановлять за основною спорудою. Роботи виконують військові інженерних підрозділів.

Початковий план передбачав завершення будівництва до весни, проте через аномально холодну зиму терміни довелося перенести. Важливою особливістю проєкту є встановлення спеціального двометрового бар’єра за новим укріпленням, що має захистити диких тварин від травмування дротом.

У червні 2022 року Польща вже перекрила майже 190 км кордону сталевим п’ятиметровим парканом, оснащеним камерами спостереження та датчиками руху. Такі заходи були впроваджені для стримування потоків нелегальних мігрантів зі сторони Білорусі.

Прикордонні служби республіки очікують, що цієї весни кількість спроб незаконного перетину кордону, організованих білоруською владою, знову зросте. З початку 2026 року вже зафіксовано кілька десятків таких випадків, зокрема 13 спроб відбулося безпосередньо у березні.