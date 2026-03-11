Україна не підтверджує офіційний статус угорської місії щодо нафтопроводу «Дружба»

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що група громадян Угорщина в’їхала на територію України на загальних підставах, як і інші громадяни держав Шенгенська зона.

Про це 11 березня під час спілкування з журналістами повідомив речник МЗС Георгій Тихий.

За його словами, іноземці можуть приїжджати до України з туристичною метою за правилами безвізового режиму. При цьому зазначена група громадян Угорщини не має офіційного статусу та не проводить запланованих офіційних зустрічей.

«Будь-які особи з туристичною метою можуть саме так заїхати в Україну з країн Шенгену. На території України ця група осіб не має офіційного статусу чи запланованих офіційних зустрічей, тому некоректно називати їх “делегацією”. В Україні можуть перебувати громадяни інших держав, які з повагою ставляться до нашої країни та дотримуються правил відвідування», – пояснив Тихий.

Раніше заступник міністра енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що угорська делегація вирушила до України для переговорів щодо відновлення роботи нафтопроводу нафтопровід «Дружба» та перевірки його технічного стану. За його словами, місія має на меті представляти інтереси Угорщини на переговорах і сприяти відновленню транспортування нафти трубопроводом.

Нафтопровід «Дружба», який проходить транзитом через територію Україна, транспортує російську нафту до країн Європи, зокрема до Угорщини та Словаччини.

Після початку повномасштабного вторгнення Європейський Союз заборонив імпорт російської нафти, однак для Угорщини, Словаччини та Австрії зробили тимчасове виключення, оскільки ці держави не мають доступу до моря і залежать від постачання трубопроводом. Згодом Австрія змогла диверсифікувати постачання нафти.

За даними української сторони, наприкінці січня трубопровід був пошкоджений унаслідок російських обстрілів. Водночас угорські та словацькі посадовці заперечують цю інформацію та стверджують, що немає технічних причин, які б перешкоджали його роботі.

Словаччина та Угорщина також блокують ухвалення 20-го пакета санкцій ЄС проти Росія і виділення багатомільярдного кредиту Україні, погодженого лідерами Євросоюзу. Обидві країни заявляють, що зберігатимуть вето, доки не буде відновлено транспортування російської нафти нафтопроводом «Дружба».