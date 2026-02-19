﻿
Економіка

Гривня втрачає позиції - рекордний курс євро та зростання долара

Національний банк України встановив на четвер, 19 лютого, офіційний курс долара на рівні 43,29 грн/долар, що на 3 копійки більше за попередній показник.

Щодо євро, гривня також втратила у позиціях: офіційний курс європейської валюти встановлено на 51,26 грн/євро, що на 9 копійок більше, ніж напередодні. Це новий історичний максимум для євро в Україні — попередній рекорд становив 51,25 грн і був зафіксований 10 лютого.

На міжбанківському ринку станом котирування гривні до долара склали 43,25–43,28 грн/долар, а до євро — 51,13–51,15 грн/євро.

Як повідомляло раніше ForUa, НБУ встановив ліміти на зняття готівки.

 

 

 

 

 

  

 

 Автор: Тетяна Андрійко

