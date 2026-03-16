Трамп розчарований «союзником номер один»

Президент США Дональд Трамп публічно висловив розчарування позицією Великої Британії після переговорів із прем’єр-міністром Кіром Стармером. Причиною розбіжностей стало питання безпеки судноплавства у Перській затоці.

За даними Financial Times, під час розмови Стармер наголосив на важливості відновлення вільної прохідності Ормузької протоки, щоб зупинити масштабні перебої у світовій торгівлі. Однак ця заява пролунала вже після того, як американський лідер закликав союзників до рішучих дій.

Позиція Дональда Трампа

Президент США залишився незадоволений швидкістю реакції Лондона. Він зазначив, що розраховував на активнішу підтримку з боку ключового партнера в момент загострення загрози з боку Ірану.

«Велику Британію можна вважати союзником номер один, найдавнішим партнером тощо, але коли я попросив їх прийти, вони не захотіли», — заявив Трамп.

Він підкреслив, що пропозиція Британії надіслати два кораблі надійшла занадто пізно: за словами президента, це сталося вже після того, як США фактично нейтралізували загрозу. Трамп різко резюмував: «Нам потрібні ці кораблі до перемоги, а не після неї».

Контекст подій

Критика на адресу Даунінг-стріт з'явилася наступного дня після офіційного звернення Вашингтона до союзників із вимогою направити військові кораблі до Перської затоки. Ситуація в Ормузькій протоці залишається критичною для світового судноплавства, проте питання розподілу військового навантаження між партнерами по НАТО викликало нову хвилю напруженості у відносинах США та Великої Британії.