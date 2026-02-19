Донбас можуть повністю демілітаризувати - деталі

Україна та Росія під час останніх мирних консультацій обговорювали можливість створення демілітаризованої зони на Донбасі, яка передбачала б повну відсутність військ обох країн, повідомляє The New York Times.

За даними джерел видання, ідея демілітаризованої зони не передбачає контролю з боку жодної з армій. Така пропозиція вже звучала в попередніх мирних ініціативах, зокрема була включена до плану з 28 пунктів, який у листопаді просувала адміністрація Дональд Трамп.

Зазначається, що для спрощення ухвалення цієї концепції переговорники також обговорювали створення зони вільної торгівлі на території потенційної демілітаризованої зони.

Водночас видання підкреслює, що реалізація ідеї зони вільної торгівлі може бути вкрай складною, якщо така територія опиниться між двома протиборчими арміями.

Як повідомляло раніше ForUa, Умєров та Арахамія мали "закриту" зустріч із російською делегацією в Женеві.