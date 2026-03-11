Вбивство Парубія: кілеру загрожує довічне ув’язнення

СБУ завершила досудове розслідування та скерувала до суду обвинувальний акт на кілера, який підозрюється у вбивстві нардепа Андрія Парубія.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна, повідомляє СБУ.



Задокументовано нові злочини з боку фігуранта, зокрема його заклики до повалення конституційного ладу та ліквідації представників державної влади України.



Під час розслідування знайдено мисливський обріз, який зловмисник заховав у тайнику на Личаківському кладовищі для можливого використання у підривній діяльності.



Правоохоронці затримали кілера у вересні 2025 року на Хмельниччині, звідки він планував нелегально виїхати за кордон.



Обвинуваченим є 53-річний львів’янин, якого у 2024 році завербували спецслужби рф, коли він шукав у Телеграм-каналах інформацію про свого сина, який зник безвісти у зоні бойових дій на Донеччині.



Після вербування фігурант виконував ворожі завдання: відстежував та «зливав» рашистам локації Сил оборони, а також намагався збирати дані про напрямки руху залізничних ешелонів з пальним.



Згодом рашисти запропонували йому виконати «складніше» завдання – вбити одного з державних діячів. Відтак, з ідеологічних мотивів, кілер обрав жертвою народного депутата України та колишнього голову Верховної Ради України Андрія Парубія.



Після вбивства фігурант намагався знищити доказати і втекти за кордон.



Чоловік виправдовував збройну агресію рф проти України, заперечував воєнні злочини рашистів та героїзував російську армію.



На підставі зібраних доказів фігурант обвинувачується за декількома статтями Кримінального кодексу України:



- ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

- ч. 3 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу з використанням засобів масової інформації);

- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ст. 112 (посягання на життя державного діяча, вчинене у зв’язку із його державною та громадською діяльністю за попередньою змовою групою осіб);

- ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 (носіння, зберігання та придбання вогнепальної зброї та бойових припасів без передбаченого законом дозволу, вчинене за попередньою змовою групою осіб);

- чч. 1, 3 ст. 436-2 (глорифікація осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України).

Фото: СБУ.