ЄС забезпечить Україні гроші для військових зусиль попри блокування 90 млрд євро - Politico

Україна отримає фінансування від країн Європейського Союзу для підтримки своїх військових зусиль, навіть якщо Угорщина та Словаччина продовжать блокувати обіцяний кредит у розмірі 90 мільярдів євро.

Про це повідомляє Politico з посиланням на дипломатів ЄС.

Наступного тижня лідери країн ЄС зустрінуться на саміті в Брюсселі, де планують переконати прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана та словацького колегу Роберта Фіцо схвалити кредит, який має забезпечити дві третини коштів, необхідних Україні для продовження боротьби проти Росії до кінця 2027 року.

За словами дипломатів, якщо Угорщина та Словаччина відмовляться відступити, країни Балтії та Північної Європи мають план двосторонніх позик для України, які дозволять їй залишатися на плаву протягом першої половини цього року. За оцінками співрозмовників видання, сума таких позик може скласти близько 30 мільярдів євро і не потребуватиме схвалення ЄС.

Крім того, міністр фінансів Нідерландів Елко Хайнен повідомив колегам, що його уряд передбачив можливість надання Україні 3,5 мільярда євро двосторонньої підтримки на рік до 2029 року.

Комісар ЄС з питань економіки Валдіс Домбровскіс зазначив, що ЄС виконає ці позики навіть у разі труднощів із Угорщиною.

Нагадаємо, що 11 лютого Європейський парламент ухвалив пакет пропозицій щодо підтримки України, включно з кредитом у €90 млрд на 2026–2027 роки. Але 20 лютого Угорщина заблокувала кредит до відновлення транзиту нафтопроводом «Дружба». 24 лютого президентка Європарламенту Роберта Мецола підписала документ про надання Україні кредиту у €90 млрд.