Німеччина передає Україні обладнання зі списаних електростанцій

Німеччина готує обладнання зі списаних електростанцій для відправки в Україну, щоб допомогти відновити енергетичну інфраструктуру після руйнівних ударів РФ.

Про це повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль після зустрічі з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер, пише "Європейська правда".

За словами Шмигаля, обговорювалось постачання устаткування, необхідного для ремонту енергооб’єктів. Частина обладнання вже демонтована та підготовлена до відправки, очікується його надходження найближчим часом. Крім того, Україна розраховує на передачу устаткування з інших німецьких енергооб’єктів.

Міністр також наголосив на важливості кредиту від ЄС на суму 90 млрд євро. З них 5 млрд євро планують використати на нагальні потреби в енергетиці у 2026 році, щоб підготувати країну до наступної зими.

У лютому Шмигаль повідомляв, що Україна домовилась про отримання обладнання шести європейських ТЕЦ та ТЕС для українських станцій. Раніше українська делегація відвідала кілька країн Східної Європи у пошуках списаних ТЕС і ТЕЦ.