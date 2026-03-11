Парламент Британії забрав у спадкової аристократії право на зарезервовані місця у Палаті лордів

Парламент Великої Британії ухвалив закон, який позбавляє спадкових перів права засідати та голосувати у Палаті лордів — верхній палаті парламенту. Документ фактично завершує багатовікову практику успадкування місць у цій інституції.

Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Відповідно до нового закону, спадкові пери більше не зможуть брати участь у роботі та голосуваннях у Палаті лордів. Документ також передбачає, що місця у верхній палаті парламенту не резервуватимуться для осіб, які народилися у певних аристократичних родинах.

Закон завершує масштабну реформу парламенту, розпочату понад 25 років тому. До його ухвалення 92 спадкові пери все ще мали право засідати та голосувати у Палаті лордів. Цю кількість залишили як тимчасовий компроміс після того, як понад 600 спадкових перів були усунені з верхньої палати у 1999 році під час прем’єрства Тоні Блера.

Водночас уряд на чолі з прем’єр-міністром Кіром Стармером після переговорів з опозицією погодився надати статус довічного пера кільком представникам Консервативної партії Великої Британії.

Раніше лейбористський уряд Стармера оголосив про намір реформувати Палату лордів — зокрема скоротити її чисельність та запровадити вікові обмеження для членів верхньої палати. Про такі плани заявили в липні 2024 року після приходу до влади.