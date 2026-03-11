Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї поранений, але продовжує працювати - Reuters

Новий верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї, обраний після загибелі свого батька Алі Хаменеї, зазнав легких поранень, але продовжує виконувати свої обов’язки.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на неназваного іранського чиновника.

Співрозмовник агентства не уточнив, коли саме аятола був поранений, а також не пояснив, чому після призначення верховним лідером Ірану він досі не зробив жодних публічних заяв.

Раніше Reuters повідомляло, що Моджтаба Хаменеї міг отримати поранення під час ударів США та Ізраїлю, унаслідок яких загинув його батько.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає. Водночас іранські державні засоби масової інформації використовують формулювання, які побічно можуть свідчити про поранення. Зокрема, ведучий державного телебачення назвав Моджтабу Хаменеї «джанбазом» — пораненим ветераном — «війни Рамадана». Так в Ірані називають поточний конфлікт зі США та Ізраїлем.

За даними джерел Reuters, можливі поранення та міркування безпеки можуть пояснювати відсутність публічних заяв Моджтаби Хаменеї після його призначення.

Водночас, за словами співрозмовників агентства, фактична влада в Ірані наразі може бути зосереджена в руках Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Джерела Reuters зазначили, що КВІР негативно відреагував на вибачення президента Ірану Масуда Пезешкіана перед країнами Перської затоки за удари по американських військових об’єктах на їхніх територіях.

Один зі співрозмовників агентства зазначив, що Алі Хаменеї раніше стримував вплив Корпусу вартових ісламської революції, балансуючи між його інтересами та позиціями політичних і релігійних еліт.

«Тепер же, навіть якщо новий лідер буде достатньо здоровим, щоб узяти керівництво у свої руки, останнє слово в ключових рішеннях, імовірно, залишатиметься за Корпусом вартових», — зазначив співрозмовник Reuters.

За даними джерел, саме КВІР підтримав кандидатуру Моджтаби Хаменеї, розглядаючи його як більш гнучкого політика, який може підтримати жорсткий курс.

Декілька високопоставлених іранських співрозмовників Reuters вважають, що його призначення може призвести до більш жорсткої зовнішньої політики та посилення внутрішніх репресій. Двоє з них припустили, що домінування КВІР може фактично перетворити Ісламську Республіку Іран на державу з військовим домінуванням і релігійною легітимацією.