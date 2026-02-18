﻿
Умєров та Арахамія мали "закриту" зустріч із російською делегацією в Женеві

Після завершення основного раунду дводенних тристоронніх переговорів у Женева відбулася окрема закрита зустріч представників України та РФ.

Про це в коментарі українським ЗМІ повідомила речниця голови української переговорної делегації, секретаря Рада національної безпеки і оборони України Рустема Умєрова Діана Давітян.

За її словами, у зустрічі з російською стороною, окрім Умєрова, брали участь один із членів переговорної групи та голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія.

Російську делегацію представляв її очільник Владімір Мєдінський (на фото). Переговори тривали близько півтори години, однак зміст розмови наразі не розкривають.

Раніше Мєдінський також заявляв російським медіа про проведення закритої зустрічі з українською стороною у Женеві.

Нагадаємо, 18 лютого у Женеві завершився другий день тристоронніх переговорів у форматі Україна — США — РФ щодо припинення війни. Переговори 18 лютого тривали близько двох годин, тоді як днем раніше — майже шість годин.

Видання Axios з посиланням на джерела повідомляло, що на переговорах спостерігався певний прогрес у роботі військової групи, водночас політичний трек фактично зайшов у глухий кут через позицію, озвучену головою російської делегації.

 Автор: Богдан Моримух

