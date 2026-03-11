Втрачений архів античності: у Греції знайшли унікальні бронзові написи у храмі VI століття до н.е.

Археологи, які працюють на розкопках стародавнього поселення Клейді Самікон у західній Греції, оголосили про сенсаційну знахідку. У межах великої храмової споруди архаїчного періоду було виявлено бронзовий напис та колекцію обвуглених бронзових листів, які можуть бути залишками давно втраченого державного архіву.

Відкриття було зроблене під час п'ятирічної дослідницької програми (2022–2026), яку очолюють фахівці Ефорату старожитностей Ілії та Австрійського археологічного інституту під керівництвом Біргітти Едер та Ерофілі-Іріс Колії.

Храм із подвійним призначенням

Дослідники зосередили увагу на великому храмі завдовжки 28 метрів, зведеному у другій половині VI століття до нашої ери. Споруда має нетипове планування: вона розділена на два незалежні зали.

Вчені припускають, що така архітектура вказує на мультифункціональність будівлі:

Південна зала , ймовірно, використовувалася для релігійних ритуалів та церемоній.

Північно-західна зала, де знайшли бронзові артефакти, могла служити адміністративним центром або архівом.

Сліди пожежі та "металеві документи"

Під шаром обваленої лаконської черепиці археологи знайшли чіткі докази руйнівної пожежі. Саме вогонь разом із ґрунтовими водами сильно пошкодив бронзові листи, знайдені на підлозі. Попри їхній фрагментарний стан, знахідка має колосальне значення.

У Стародавній Греції святилища часто ставали місцем зберігання законів, договорів та цивільних записів, оскільки вважалося, що документи перебувають під захистом богів. Якщо гіпотеза про архів підтвердиться, Клейді Самікон стане одним із найважливіших прикладів поєднання сакральної та адміністративної функцій в одному просторі.

Монументальна архітектура та статус

Окрім написів, дослідники виявили фрагменти масивного керамічного акротерія — декоративного елемента даху. Його діаметр сягав щонайменше одного метра. Декор, виконаний у червоних та чорних кольорах із рельєфними смугами, свідчить про високий статус святилища, яке було домінантою в місцевому ландшафті.

Історичний контекст

Клейді Самікон стратегічно розташовувався на шляхах через західний Пелопоннес. Історики пов'язують це місце зі святилищем Посейдона Самоіоса — релігійним та політичним центром, де збиралися представники навколишніх громад.

Наразі триває консервація та детальний аналіз бронзових фрагментів. Вчені сподіваються, що нові методи дослідження дозволять прочитати тексти на металі та дізнатися більше про адміністративне життя та закони стародавньої Греції архаїчного періоду.