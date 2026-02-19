Погода 19 лютого: хмарно, подекуди сніг

Сьогодні в Україні очікується хмарна погода. У низці регіонів пройде сніг, водночас у багатьох областях удень опадів не прогнозують.

На заході - хмарно. У Івано-Франківську, Тернополі та Хмельницькому — без опадів. У Чернівцях, Рівному та Луцьку місцями сніг, у Львові — сніг. Температура коливатиметься в межах -3…+4 градусів.

У північних областях хмарно, без опадів. Температура повітря становитиме -5…-1 градус.

У центральній частині країни хмарно. У Полтаві та Дніпрі можливий сніг. Температура повітря — -2…+2 градуси.

На сході - хмарно, сніг, у Харкові можливий значний. Температура коливатиметься в межах -2…+3 градусів.

У південних областях хмарно, переважно без опадів, у Херсоні та Запоріжжі можливий сніг. Температура повітря вдень становитиме -2…+1 градус.

У Києві та області - хмарно, без опадів. Вітер - західний, 7–12 м/с. Температура повітря вдень становитиме -5…-3 градуси.

