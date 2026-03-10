﻿
Погода 10 березня: до +15° і без опадів

Сьогодні в Україні прогнозують по-весняному теплу та суху погоду. Протягом дня на території країни спостерігатиметься невелика хмарність, однак суттєвих опадів не передбачається. Погоду формуватимуть теплі повітряні маси, що сприятимуть поступовому підвищенню температури та відчутно весняній атмосфері, повідомили синоптики. Вітер буде переважно південно-західного напрямку зі швидкістю 5–10 м/с, без сильних поривів.

Найвищі денні температури очікуються у більшості областей — повітря прогріється до +10-15°. Дещо прохолодніше буде у північних та гірських регіонах. Зокрема, у Карпатах, а також на Чернігівщині та Сумщині температура вдень становитиме близько +6-11°.

У Києві та області також буде сухо і відносно тепло. Очікується невелика хмарність. Вітер південно-західний, 5–10 м/с. У столиці температура становитиме +13-15°. На Київщині +10-15°.

