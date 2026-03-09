Погода 9 березня: тепло та без опадів

Сьогодні на території України очікується невелика хмарність, без опадів. Вітер - змінних напрямків зі швидкістю 3–8 м/с. На північному сході країни місцями можливі ожеледиця та слизькі дороги. Температура повітря +9–14°, у західних областях до +17°, на північному сході та сході +6–11°, повідомили синоптики.

У Києві та області - невелика хмарність. Без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура повітря в області +9-14°, у Києві вно+11-13°.

