Свiт

Після удару по «Дружбі» Словаччина припинила постачання пального до України

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо (на фото) 18 лютого заявив після засідання уряду, що нафтопереробний завод Slovnaft припиняє експорт дизельного пального до України та інших країн. Уся продукція підприємства тимчасово спрямовується на внутрішній ринок.

Таке рішення ухвалили на тлі оголошення надзвичайної ситуації в нафтовій галузі Словаччини через пошкодження нафтопроводу Дружба на території України. За словами Фіцо, для повного забезпечення потреб країни братиславському НПЗ необхідно переробляти від 7,3 до 7,5 тисячі тонн нафти на добу.

Прем’єр запевнив, що припинення експорту не призведе до дефіциту пального всередині країни, оскільки всі нафтопродукти, вироблені Slovnaft, залишатимуться на словацькому ринку.

Міністерка економіки Деніса Сакова повідомила, що у співпраці з Чехією опрацьовуються альтернативні варіанти постачання нафти та нафтопродуктів. Зокрема, міністр промисловості й торгівлі Чехії Карел Гавлічек аналізує можливість реверсних поставок, однак такий сценарій вимагатиме значних інвестицій з чеського боку.

Перебої з постачанням нафти виникли після російської атаки дронами в ніч на 27 січня по об’єкту інфраструктури у Бродах на Львівщині, пов’язаному з трубопроводом «Дружба». З того часу транзит російської нафти через українську ділянку було припинено, що позначилося не лише на Словаччині, а й на Угорщині.

У Будапешті, зі свого боку, міністр закордонних справ Петер Сіярто заявив, що затримки з відновленням постачань мають політичний характер і звинуватив у цьому Україну, стверджуючи, що трубопровід технічно готовий до роботи.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

УгорщинаСловаччинанафтопровідДружбарашистиРоберт ФіцонафтогінПетер Сіярто
