Україна не готова до переговорів про перезапуск «Дружби», – Сіярто

Очільник Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сіярто повідомив про нібито неготовність України до переговорів про перезапуск нафтопроводу "Дружба". В українському зовнішньополітичному відомстві прокоментували таку заяву. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Міністр зазначив, що тристоронні перемовини за участю України, Угорщини та Словаччини не відбулися. За його словами, зустріч мала відбутися за участю міністрів енергетики трьох країн.

Сіярто заявив, що Київ нібито відмовився від переговорів як у Брюсселі, так і де-інде.

Він нагадав, що делегація Міненерго Угорщини раніше провела кілька днів у Києві, намагаючись налагодити діалог з українськими чиновниками. На його переконання, Україна нібито не має наміру перезапускати нафтопровід "Дружба" з політичних причин, хоча технічно він "готовий".

"Даремно намагаються, а ми захищаємося: маємо 86 днів запасу, бо маємо гарну економію і тримаємо ціни на бензин низькими... Але ж всім треба вбити в голову, що українці так до нас ставляться", — зазначив він.

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що неможливо відмовитися від того, що не планувалося.

"І тим більше від того, що намагаються навʼязати в останню мить як "фактичну домовленість". Це вже стало типовим угорським почерком — самі щось нафантазували, самі нас звинуватили", — заявив речник МЗС Георгій Тихий.

Також він нагадав, що 14 березня в Нафтогазі відбувся детальний брифінг для дипломатичного корпусу. Серед представників 31 країни був і угорський посол. Він наголосив, що повну інформацію щодо стану "Дружби" вкотре довели до всіх партнерів, зокрема й угорській стороні.

ForUA нагадує, раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що його країна не дозволить українському президенту Володимиру Зеленському диктувати умови, у кого купувати нафту. Також розкритикував країни Балтії, що ті діють під впливом Києва.