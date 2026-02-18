﻿
Швеція визнала Росію головною загрозою для себе та НАТО

Швеція визнала Росію головною загрозою для себе та НАТО

Швеція вважає Росію основною військовою загрозою для країни та держав-членів НАТО. За даними розвідки, агресивна поведінка Москви може призвести до ескалації конфліктів у Європі. Високі ризики пов’язані з воєнними діями, кібератаками та порушенням повітряного простору, повідомляє Politico. «Росія є основною військовою загрозою для Швеції та НАТО», — підкреслили шведські аналітики.

У документі зазначено, що Москва діє опортуністично та агресивно, і продовжує посилювати свої збройні сили, незважаючи на зовнішні ризики.

Розвідка Естонії раніше зазначала, що РФ не планує масштабної атаки на НАТО найближчим часом, однак це не суперечить шведському аналізу, який наголошує на серйозності та конкретності загрози.

Висновки шведської розвідки можуть вплинути на подальші рішення щодо безпекової політики союзників та посилення оборонних заходів у Європі.

Як повідомляло раніше ForUa, Путін переміщує ядерні ракети до кордонів ЄС через Білорусь .

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

НАТОШвеціязагроза РФбезпекова політика
